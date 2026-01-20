Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Vom Sekundenschlaf übermannt

Etwa 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Montag in Blaustein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Ulmer Straße in Richtung Ulm. Auf Höhe der Schulstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Renault. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, vermutlich kurz eingeschlafen zu sein. Der Schaden am BMW wird auf etwa 5.000 Euro, der am Renault auf rund 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

