POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Öl fängt Feuer

Am Montag rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand bei Schemmerhofen aus.

Kurz vor 13.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus in die Kirchstraße im Ortsteil Schemmerberg aus. Dort hatte eine Bewohnerin in einem Topf Öl erhitzt. Das wurde in einem unbemerkten Augenblick offenbar so heiß, dass es zu rauchen anfing. Ein Fettbrand entstand. Durch die Flammen fing der Dunstabzug Feuer und die Küche wurde dadurch komplett zerstört. Angrenzende Räume wurden rußgeschwärzt. Die Feuerwehren aus Schemmerberg, Schemmerhofen und Altheim waren mit starken Kräften vor Ort und löschten den Brand. Die 77-Jährige Bewohnerin atmete Rauchgase ein. Der Rettungsdienst brachte sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Das Einfamilienhaus war noch bewohnbar. Die Höhe des Schades wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

