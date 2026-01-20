Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Von der Unfallstelle geflüchtet

Am Freitag verursachte ein Unbekannter einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich in der Herrlinger Straße gegen 13.50 Uhr. ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Opel Mokka in der Herrlinger Straße in Richtung Blaustein. Plötzlich fuhr der Unbekannte mit seinem Kleinkraftroller vom Gehweg auf die Fahrbahn und wollte wohl Richtung Ulm fahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Rollerfahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Den Roller ließ er zurück. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der geflüchtete Unfallverursacher soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Er hatt auffällig orange/rötliches Haar und einen leichten orangefarbenen Bartwuchs, normaler Körpertyp. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter 07392/9630320

+++++++ 0094260

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

