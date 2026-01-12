PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Weeze - Kaldenkirchen - Emmerich (ots)

Am Freitagmittag, 9. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 23-jährigen Deutschen bei der Ausreise eines Fluges nach Sarajewo. Hierbei wurde anhand der Personalien festgestellt, dass er von der Jugendarrestanstalt in Düsseldorf wegen gefährlicher Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben ist. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in die Jugendarrestanstalt Bottrop zur Verbüßung eines zweitägigen Strafarrestes gebracht.

Einen 41-jährigen Rumänen kontrollierte die Bundespolizei am Freitagmittag bei der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress 13. Ein Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe gesucht wird. Der Verurteilte wurde daraufhin verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kempen zur Verbüßung der verhängten 14-monatigen Haftstrafe in das Gefängnis in Willich gebracht.

Mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr suchte die Staatsanwaltschaft Hechingen einen 28-jährigen Polen der am Samstag, 10. Januar 2026, auf der Autobahn 3 bei der Einreise aus den Niederlanden durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 60-tägige Erzwingungshaftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 08:32

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten: Drei offene Haftbefehle vollstreckt

    Düsseldorf (ots) - Am Freitagabend (9. Januar 2026), um 18.20 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen 42-jährigen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof fest. Die Staatsanwaltschaften Krefeld und Mönchengladbach suchten ihn per Haftbefehl. Im Personentunnel des Düsseldorfer Hauptbahnhofs kontrollierten die Beamten der Bundespolizei den 42-jährigen Deutschen. Bei ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 16:58

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann nach Angriffen fest

    Dortmund (ots) - Am 9. Januar griff ein polnischer Staatsangehöriger zunächst einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn und anschließend einen Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof an. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Gegen 23:30 Uhr eilten die Beamten zum Haupteingang des Dortmunder Hauptbahnhofs. Die DB-Sicherheit hatte dort einem 43-Jährigen ein Hausverbot für den Hauptbahnhof ausgesprochen und ihn ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 16:57

    BPOL NRW: Nach Bedrohung mit einer Gitarre: Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

    Bochum (ots) - Am 9. Januar wurden Bundespolizisten in Bochum auf einen Mann aufmerksam. Nachdem er laut geschrien und die Einsatzkräfte mit seiner Gitarre bedroht hatte, versuchte er, nach ihnen zu schlagen. Die Beamten brachten den Aggressor in das Polizeigewahrsam. Gegen 16:40 Uhr stellten die Uniformierten den lautstark schreienden deutschen Staatsbürger im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren