Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Kempen - Weeze - Kaldenkirchen - Emmerich (ots)

Am Freitagmittag, 9. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 23-jährigen Deutschen bei der Ausreise eines Fluges nach Sarajewo. Hierbei wurde anhand der Personalien festgestellt, dass er von der Jugendarrestanstalt in Düsseldorf wegen gefährlicher Körperverletzung zur Festnahme ausgeschrieben ist. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in die Jugendarrestanstalt Bottrop zur Verbüßung eines zweitägigen Strafarrestes gebracht.

Einen 41-jährigen Rumänen kontrollierte die Bundespolizei am Freitagmittag bei der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress 13. Ein Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe gesucht wird. Der Verurteilte wurde daraufhin verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle in Kempen zur Verbüßung der verhängten 14-monatigen Haftstrafe in das Gefängnis in Willich gebracht.

Mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr suchte die Staatsanwaltschaft Hechingen einen 28-jährigen Polen der am Samstag, 10. Januar 2026, auf der Autobahn 3 bei der Einreise aus den Niederlanden durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 60-tägige Erzwingungshaftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

