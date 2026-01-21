Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Raser im Visier

Am Dienstagnachmittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen bei Steinheim durch.

Ulm (ots)

Am Nachmittag hatte die Polizei auf der Landesstraße 1165 bei Steinheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei ertappten die Polizisten drei Temposünder, die bei erlaubten 70 km/h zu schnell fuhren. Am schnellsten fuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Daimler-Benz. Der Fahrer wurde mit 125 km/h gemessen. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu. Die weiteren Schnellfahrer fuhren zwischen 21 und 25 km/h über dem Erlaubten.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

