POL-UL: (UL) Schelklingen - Terassentür aufgehebelt
Von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in ein Sportheim ein.
Ulm (ots)
Zwischen Sonntag 14 Uhr und Montag 10 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür zum Sportheim in der Straße "Im Längental" auf. In dem Gebäude fanden die Einbrecher mehrere Getränkekisten und Hochprozentiges. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher. Die Polizei Schelklingen (Tel. 07394/933880) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.
