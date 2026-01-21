Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht mehr fahrtauglich und ohne Versicherungsschutz

Am Dienstag stoppte die Polizei in Biberach einen 27-Jährigen auf einem E-Scooter.

Um 22.30 Uhr sah eine Polizeistreife den 27-Jährigen auf einem E-Scooter in der Gaisentalstraße fahren. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nach Cannabis roch. Zudem hatte er für sein E-Scooter keine aktuelle Versicherung. Der 27-Jährige räumte spontan an, rund eine Stunde vor der Fahrt "Gras" konsumiert zu haben. Bei einem Urintest erlangten die Ermittler weitere Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Der Test war positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. Eine Blutprobe soll nun klären, welche Art von Drogen der junge Mann zu sich genommen hatte. Da auch keine Versicherung für das Elektrokleinstfahrzeug bestand, muss er sich nun wegen mehreren Delikten verantworten. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

