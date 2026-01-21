PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Unfall verursacht und geflüchtet
Am Dienstag konnte eine aufmerksame Zeugin einen Unfall in Böhmenkirch beobachten.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr versuchte ein 87-jähriger Hyundai-Fahrer in eine Parklücke "Im Hart" einzufahren. Dabei streifte er einen Ford. Nachdem der Senior in eine andere Parklücke eingeparkt hatte, lief er zum Hyundai und begutachtete den Schaden. Danach ging er weiter. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und informierte die Polizei. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Unfallflucht auf und schätzt den Gesamtschaden auf 400 Euro.

++++0117960 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren