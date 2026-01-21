Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Unfall verursacht und geflüchtet

Am Dienstag konnte eine aufmerksame Zeugin einen Unfall in Böhmenkirch beobachten.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr versuchte ein 87-jähriger Hyundai-Fahrer in eine Parklücke "Im Hart" einzufahren. Dabei streifte er einen Ford. Nachdem der Senior in eine andere Parklücke eingeparkt hatte, lief er zum Hyundai und begutachtete den Schaden. Danach ging er weiter. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und informierte die Polizei. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Unfallflucht auf und schätzt den Gesamtschaden auf 400 Euro.

