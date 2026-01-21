Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rettungswagen fährt auf Auto auf

Zu einem nicht alltäglichen aber doch eher gewöhnlichen Unfall kam es am Dienstag in Biberach mit einem Einsatzfahrzeug.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.15 Uhr war eine 46-Jährige mit ihrem Land Rover auf dem Zeppelinring in Richtung Waldseer Straße unterwegs. Auf Höhe der Danzigbrücke hielt die Fahrerin des Geländewagen an, um einen Fußgänger auf dem Zebrastreifen das Überqueren zu ermöglichen. Wie die Polizei weiter berichtet, war der 44-Jährige am Steuer des Mercedes Sprinter wohl kurz unaufmerksam und fuhr dem stehenden Range Rover auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Krankenwagen auf ca. 30.000 Euro, den am Geländewagen auf rund 20.000 Euro. Ob sich der Rettungswagen bei einer Krankentransportfahrt befand, ist nicht bekannt.

