POL-UL: (GP) Geislingen - KORREKTUR TAG: Unfall mit vier Fahrzeugen Am Dienstag kam es auf der B10 in Geislingen zum Auffahrunfall.

Im Text hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Anstatt Montag, passierte der Unfall am Dienstag 20.1. Ich bitte den Fehler höflichst zu entschuldigen.

Am Nachmittag stockte der Verkehr in der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Ulm. Um 16.10 Uhr erkannte ein 26-Jähriger das Stauende zu spät und prallte mit seinem VW Passat in das Heck eines 37-jährigen VW Polo-Fahrers. Den Polo schob es dadurch auf den Mini Cooper einer 19-Jährigen, welchen es wiederum leicht gegen das Heck eines vorausfahrenden Nissan schob. Den lenkte eine 63-Jährige. An allen vier Autos entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 18.000 Euro. Der VW Passat des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Bei einer Überprüfung des Unfallverursachers stellten die Beamten fest, dass dieser mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Deshalb musste der 26-Jährige mit in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 26-Jährigen.

