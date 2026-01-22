PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Führerschein gefälscht
Einen gefälschten Führerschein hatte ein 30-Jähriger am Mittwoch in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 09.45 Uhr stoppte die Polizei den 30-jährigen Autofahrer in der Straße "Ziegelei". Bei der Kontrolle zeigte der ukrainische Staatsangehörige einen ukrainischen Führerschein vor. Schnell erkannten die Polizisten die Fälschung. Einen gültigen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Für ihn war die Fahrt zu Ende. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat nun die Ermittlungen gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung aufgenommen.

++++ 0124431

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

