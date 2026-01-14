PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz an der Grundschule

Werlte (ots)

Am 14.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 12:40 Uhr auf einem Parkplatz am Hilligenweg in Werlte zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter blauer Hyundai Tucson durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw war im genannten Zeitraum ordnungsgemäß auf dem Parkplatz bei der Grundschule abgestellt. Der entstandene Schaden befindet sich im Bereich der linken Fahrzeugseite und äußert sich durch mehrere Kratzer.

Die Fahrzeughalterin befand sich zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort und stellte den Schaden erst bei ihrer Rückkehr gegen 12:40 Uhr fest.

Die Polizei Werlte bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 05951 / 995300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

