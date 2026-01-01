POL-HM: Bilanz der Silvesternacht im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Die Silvesternacht ist im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden überwiegend friedlich und feierlich verlaufen. Die Polizei war mit verstärkten Kräften im gesamten Zuständigkeitsbereich im Einsatz, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und frühzeitig auf mögliche Störungen reagieren zu können.

Der Schwerpunkt des Einsatzgeschehens lag auf der Bewältigung von Bränden sowie vereinzelten Ruhestörungen, Streitigkeiten und Verstößen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Feuerwerkskörpern und Schreckschusswaffen.

Gegen 02:00 Uhr kam es in der Straße "Hohes Feld" in Hameln zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet auf dem Balkon befindliches Holzmobiliar aufgrund eines fehlgeleiteten Feuerwerkskörpers in Brand. Das Feuer griff auf die dazugehörige Wohnung über. Die 50-jährige Bewohnerin konnte die Wohnung eigenständig verlassen und blieb unverletzt. Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Gegen 02:40 Uhr kam es in der Morgensternstraße in Hameln zum Brand eines Müllcontainers. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet dieser aufgrund eines nicht ordnungsgemäß entsorgten Feuerwerkskörpers in Vollbrand. Durch die Hitzeeinwirkung wurden ein weiterer Müllcontainer, eine angrenzende Hauswand sowie ein geparkter Pkw beschädigt. Der Brand wurde durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude und den Pkw konnte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Darüber hinaus kam es im Verlauf der Nacht zu weiteren Kleinbränden, unter anderem an Mülltonnen sowie Bäumen und Hecken. Diese konnten durch die örtlichen Feuerwehren sowie durch polizeiliche Einsatzkräfte gelöscht werden. Auch in diesen Fällen wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen; es besteht der Verdacht des unsachgemäßen Umgangs mit Feuerwerkskörpern.

Trotz dieser Ereignisse zieht der Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Matthias Kinzel, insgesamt eine positive Bilanz des Silvestereinsatzes:

"Durch eine frühzeitige Einsatzvorbereitung, eine erhöhte Präsenz sowie die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, den Feuerwehren und den Rettungsdiensten konnten wir auf einzelne Ereignisse schnell reagieren und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Mein Dank gilt allen eingesetzten Einsatzkräften sowie den Menschen in unseren beiden Landkreisen, die umsichtig und rücksichtsvoll in das neue Jahr gefeiert haben."

