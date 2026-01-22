POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Funkenflug aus Kamin
Am Donnerstag kam es zu einem Einsatz in Sontheim.
Ulm (ots)
Gegen 2.15 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Lange Straße aus. Aus einem Kamin schlugen Funken. Wie sich herausstellte, hatten wohl Rußablagerungen für den Funkenflug gesorgt. Ein Schornsteinfeger kam vor Ort und ließ den Kamin kontrolliert ausbrennen. Ob ein Schaden entstand, ist nicht klar.
