Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d. Brenz - Funkenflug aus Kamin
Am Donnerstag kam es zu einem Einsatz in Sontheim.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Lange Straße aus. Aus einem Kamin schlugen Funken. Wie sich herausstellte, hatten wohl Rußablagerungen für den Funkenflug gesorgt. Ein Schornsteinfeger kam vor Ort und ließ den Kamin kontrolliert ausbrennen. Ob ein Schaden entstand, ist nicht klar.

+++++++ 0129446 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

