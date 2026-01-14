Polizei Düren

POL-DN: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Langerwehe - Polizei bittet um Hinweise

Langerwehe (ots)

In Langerwehe kam es am Dienstag (13.01.2026) zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zwischen 07:15 Uhr und 15:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jakob-Schmitz-Straße. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Zwischen 15:40 Uhr und 16:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf dem Amselweg ein. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Gebäude, durchwühlte mehrere Räumlichkeiten und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, stand auch hier zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte ebenfalls Spuren.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell