POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Auto kommt von Fahrbahn ab

Eiterfeld. Am Sonntag (18.01.), gegen 12.15 Uhr, befuhr eine 22-jährige Opel-Fahrerin aus Hohenroda die L 3170 von Bodes kommend in Richtung Buchenau. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie hierbei in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr sie einen Leitpfosten, überschlug sich und kam in einem Graben zum Liegen. Die 22-Jährige verletzte sich schwer und wurde zur weiteren medizinische Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.200 Euro

