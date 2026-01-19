Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl von Rucksack - Transporter aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Trickdiebstahl von Rucksack

Alsfeld. Am Samstag (17.01.), gegen 14.30 Uhr, wurde eine 68-Jährige aus dem Vogelsbergkreis in der Straße "Teichgärten" in Lingelbach Opfer dreister Trickdiebe. Hierbei wurde die Dame beim Aussteigen aus ihrem Pkw von einer ihr unbekannten weiblichen Person angesprochen und unter einem Vorwand geschickt in ein Gespräch verwickelt. Diesen unaufmerksamen Moment nutzte der männliche Begleiter der Unbekannten aus und entwendete vom Rücksitz einen dort befindlichen Rucksack. Anschließend verließ das Duo die Örtlichkeit in einem roten Kleinwagen mit Lippstädter Kennzeichen (LIP).

Die Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich, circa 40 Jahre alt, kräftige Statur, dunkelblonde glatte Haare, schwarze Brille - zu ihrem Komplizen liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Transporter aufgebrochen

Alsfeld. Am Sonntag (18.01.), gegen 18.45 Uhr, machten sich Unbekannte an einem auf einem Parkplatz im Burgmauerweg geparkten weißen Citroen Jumpy zu schaffen. Hierbei zerstörten sie die Heckscheibe einer Tür und verschafften sich so Zugriff auf den Innenraum des Transporters. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell