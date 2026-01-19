PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Niesanfall löst Verkehrsunfall mit verlorener Ladung aus

Fulda (ots)

Bad Hersfeld. Bundesautobahn 7, Gemarkung Neuenstein, Betriebskilometer 363,500, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck Am Montag, den (19.01.) um 00:35 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Diepholz mit seinem Sattelzug die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Bei Betriebskilometeer 363,500 wurde der Fahrer von einem so heftigen Niesanfall überrascht, dass er aufgrund dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Folge nach rechts von der Autobahn abkam und die dortige Leitplanke touchierte. Dabei wurde die rechte Seite des Aufliegers aufgerissen und die Ladung, Leergutkisten, verteilte sich über den rechten Fahrstreifen, den Standstreifen sowie die angrenzende Böschung. Ein nachfolgender 64-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Höxter konnte den verlorenen Getränkekisten mit seinem Sattelzug nicht rechtzeitig ausweichen und überfuhr diese und verteilte sie auf den beiden weiteren Fahrstreifen. Dadurch mussten kurzzeitig alle drei Fahrstreifen in Fahrtrichutng Süden voll gesperrt werden. Die eintreffende Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnte allerdings den linken Fahrtsreifen recht zügig wieder freiräumen, so dass der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeilief. Durch den Unfall wurden 18 Felder Leitplanke sowie der dahinterliegende Wildschutzzaun auf einer Länge von 50 m beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 60.000 EUR.

Aufgrund der Bergung ist aktuell der erste Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei gesperrt. Die Bergung wird voraussichtlich noch ca. 6 - 7 Stunden in Anspruch nehmen. Derzeit kommt es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 00:47

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Am Freitag (16.01.), gg. 10:45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines PKW VW den Beckersgraben in Richtung Friedloser Straße um dort nach rechts einzubiegen. Eine 38-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden PKW. Die Fahrerin wurde hierbei leicht ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 18:36

    POL-OH: Mehrere Unfälle im Bereich Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht am Edeka-Markt Bad Hersfeld. Am Samstag, (17.01.) befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Fahrzeug der Deutschen Post den Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Schlosserstraße in Bad Hersfeld. Bei einer Wende/-Rangiermanöver touchierte das Fahrzeug der Deutschen Post die Dachrinne und das Fallrohr, welches sich am Gebäude des EDEKA-Marktes befindet und beschädigte ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 14:54

    POL-OH: Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen in Fulda

    Fulda (ots) - Fulda. Am frühen Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr kam es in Fulda in der Bardostraße in Höhe eines Hotels zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger, aus Künzell stammender Autofahrer kam aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Schildermast. Dabei erlitt der Fahrer Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Sein silberner Ford Kuga ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren