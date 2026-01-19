Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Niesanfall löst Verkehrsunfall mit verlorener Ladung aus

Fulda (ots)

Bad Hersfeld. Bundesautobahn 7, Gemarkung Neuenstein, Betriebskilometer 363,500, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck Am Montag, den (19.01.) um 00:35 Uhr befuhr ein 59-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Diepholz mit seinem Sattelzug die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Bei Betriebskilometeer 363,500 wurde der Fahrer von einem so heftigen Niesanfall überrascht, dass er aufgrund dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Folge nach rechts von der Autobahn abkam und die dortige Leitplanke touchierte. Dabei wurde die rechte Seite des Aufliegers aufgerissen und die Ladung, Leergutkisten, verteilte sich über den rechten Fahrstreifen, den Standstreifen sowie die angrenzende Böschung. Ein nachfolgender 64-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Höxter konnte den verlorenen Getränkekisten mit seinem Sattelzug nicht rechtzeitig ausweichen und überfuhr diese und verteilte sie auf den beiden weiteren Fahrstreifen. Dadurch mussten kurzzeitig alle drei Fahrstreifen in Fahrtrichutng Süden voll gesperrt werden. Die eintreffende Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnte allerdings den linken Fahrtsreifen recht zügig wieder freiräumen, so dass der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeilief. Durch den Unfall wurden 18 Felder Leitplanke sowie der dahinterliegende Wildschutzzaun auf einer Länge von 50 m beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 60.000 EUR.

Aufgrund der Bergung ist aktuell der erste Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei gesperrt. Die Bergung wird voraussichtlich noch ca. 6 - 7 Stunden in Anspruch nehmen. Derzeit kommt es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

