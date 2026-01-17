PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am frühen Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr kam es in Fulda in der Bardostraße in Höhe eines Hotels zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger, aus Künzell stammender Autofahrer kam aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Schildermast. Dabei erlitt der Fahrer Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Sein silberner Ford Kuga wurde durch den Unfall total beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 17.01.2026 – 10:53

    POL-OH: Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Bad Hersfeld. Am Freitag (16.01.), gg. 07.20 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines PKW die Berliner Straße in Richtung Innenstadt und wollte rechts in die Hainstraße einbiegen. Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 68-jähriger PKW-Fahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3500 Euro. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:53

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

    Osthessen (ots) - HEF Fußgänger von Pkw erfasst Bad Hersfeld. Am Donnerstag (15.01.), gegen 07.50 Uhr, befuhr eine 33-jährige Seat-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Dippelstraße und beabsichtigte nach rechts in die Wehneberger Straße abzubiegen. Im Kurvenbereich befindet sich ein Fußgängerüberweg, welchen ein 31-jähriger Bad Hersfelder überquerte. Die ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:43

    POL-OH: Auseinandersetzung mehrerer Personen

    Fulda (ots) - Am Freitag (16.01.), gegen 10.20 Uhr, kam es in der Pacelliallee / Ecke Dr.-Höfling-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten diese zunächst in einen verbalen Streit. Die Streitigkeiten mündeten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund fünf der Personen. Derzeit geht die Polizei insgesamt von ...

    mehr
