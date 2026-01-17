Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am frühen Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr kam es in Fulda in der Bardostraße in Höhe eines Hotels zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger, aus Künzell stammender Autofahrer kam aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Schildermast. Dabei erlitt der Fahrer Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Sein silberner Ford Kuga wurde durch den Unfall total beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro.

