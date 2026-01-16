PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auseinandersetzung mehrerer Personen

Fulda (ots)

Am Freitag (16.01.), gegen 10.20 Uhr, kam es in der Pacelliallee / Ecke Dr.-Höfling-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten diese zunächst in einen verbalen Streit. Die Streitigkeiten mündeten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund fünf der Personen. Derzeit geht die Polizei insgesamt von vier Verletzten aus, wovon eine Person nicht lebensgefährliche Stichverletzungen aufwies und drei Personen durch Pfefferspray verletzt wurden. Bei Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort konnte zeitnah ein Tatverdächtiger festgenommen und Personalien von weiteren Beteiligten festgestellt werden. Die Verletzten wurden umgehend durch die eingesetzten Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Diese wurden nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen die Fotos, Videos oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

