POL-OH: Garage aufgebrochen - Mehrere Einbrüche in Kindergärten

Garage aufgebrochen

Eichenzell. Am Donnerstag (15.01.), zwischen 00.30 Uhr und 4.30 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Berlepschstraße eine Zugangstür zu einer Garage aufgebrochen und sich so Zutritt zu dieser verschafft. Über mögliches Diebesgut ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Einbrüche in Kindergärten

Fulda/ Petersberg. Zwischen Mittwochabend (14.01.) und Donnerstagfrüh (15.01.) kam es im Landkreis Fulda zu gleich mehreren Einbrüchen in Betreuungseinrichtungen für Kinder. So verschafften sich Unbekannte in der Amand-Ney-Straße in Fulda gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten dieses nach Wertsachen und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Auch in der Goerderlerstraße und am Martin-Luther-Platz in Fulda waren Einrichtungen betroffen, wo die Täter in die Gebäude einbrachen und Sachschaden von etwa 1.200 Euro verursachten. In allen drei Fällen ist die Höhe des Diebesguts derzeit noch unbekannt.

In der Eichendorffstraße in Petersberg wurde sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten verschafft. Hier wurde neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch eine Musikbox entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Fulda bittet Zeuginnen und Zeugen die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

