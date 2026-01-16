PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Garage aufgebrochen - Mehrere Einbrüche in Kindergärten

Fulda (ots)

Garage aufgebrochen

Eichenzell. Am Donnerstag (15.01.), zwischen 00.30 Uhr und 4.30 Uhr, wurde durch Unbekannte in der Berlepschstraße eine Zugangstür zu einer Garage aufgebrochen und sich so Zutritt zu dieser verschafft. Über mögliches Diebesgut ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Einbrüche in Kindergärten

Fulda/ Petersberg. Zwischen Mittwochabend (14.01.) und Donnerstagfrüh (15.01.) kam es im Landkreis Fulda zu gleich mehreren Einbrüchen in Betreuungseinrichtungen für Kinder. So verschafften sich Unbekannte in der Amand-Ney-Straße in Fulda gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten dieses nach Wertsachen und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Auch in der Goerderlerstraße und am Martin-Luther-Platz in Fulda waren Einrichtungen betroffen, wo die Täter in die Gebäude einbrachen und Sachschaden von etwa 1.200 Euro verursachten. In allen drei Fällen ist die Höhe des Diebesguts derzeit noch unbekannt.

In der Eichendorffstraße in Petersberg wurde sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten verschafft. Hier wurde neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag auch eine Musikbox entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Fulda bittet Zeuginnen und Zeugen die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 09:07

    POL-OH: Einbruch in Wohnhaus

    Vogelsbergkreis (ots) - Schotten. Am Donnerstag (15.01.), in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Am Krämersrain" Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten hieraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 17:00

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD LKW verliert Ladung Fulda. Am Mittwoch (14.01.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem LKW den Gerloser Weg von der Mackenrodtstraße kommend in Fahrtrichtung Herz-Jesu-Krankenhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich dabei eine seitliche Befestigungsstange des mitgeführten Anhängers und eine darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren