POL-OH: Einbruch in Wohnhaus
Vogelsbergkreis (ots)
Schotten. Am Donnerstag (15.01.), in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Am Krämersrain" Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten hieraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
