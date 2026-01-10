Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Betrunken und ohne Führerschein - Betrunken und ohne Führerschein war in der Nacht auf Samstag eine 22-Jährige in Heidenheim unterwegs.

Gegen 00:55 Uhr befuhr die junge Frau die Paul-Hartmann-Straße. Dort hatte das Polizeirevier Heidenheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Nachdem sie angehalten wurde, forderten die Beamten sie auf, zur weiteren Kontrolle an den Straßenrand zu fahren. Die 22-Jährige zeigte sich dabei sehr unsicher und würgte das Fahrzeug mehrmals ab. Als Grund gab sie vor, dass es sich bei dem Renault nicht um ihr eigenes Fahrzeug handelte, sondern um das ihrer Freundin, welche auf dem Beifahrersitz saß. Die junge Frau wurde gebeten aus dem Fahrzeug zu steigen, wobei sie leicht torkelte. Daraufhin stellten die Polizisten einen weiteren Grund für das Abwürgen des Fahrzeuges fest. Die 22-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert deutlich über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Sie musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren Führerschein konnte sie nicht abgeben. Einen solchen hatte die junge Dame nämlich gar nicht. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ihre 25-jährige Freundin und Fahrzeughalterin wusste dies. Auch gegen sie wird nun ermittelt.

