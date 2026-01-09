POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - In die Leitplanken gekracht
Mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr am Donnerstag ein 31-Jähriger.
Ulm (ots)
Gegen 23.30 fuhr der 31-Jährige mit seinem BMW X5 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Dornstadt fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit und geriet auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Der BMW prallte rechts in die Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto und den Leitplanken entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 8.000 Euro.
+++++++ 0042444 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell