POL-UL: (BC) Laupheim - Hund beißt zu

Am Donnerstag erlitt ein Achtjähriger in Laupheim Verletzungen durch Bisse eines Schäferhunds.

Gegen 12.45 Uhr ging der Junge auf der Straße Weiherhalde entlang. Das Kind war auf dem Heimweg von der Schule. Auf einem Privatgrundstück befand sich die 31-jährige Tierhalterin mit ihrem Schäferhund. Der war angeleint und hatte wohl Witterung nach dem vorbeilaufenden Jungen aufgenommen. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll sich der Hund plötzlich losgerissen haben und auf den Achtjährigen zugerannt sein. Bei der Attacke soll der Schäferhund den Jungen in den Unterarm gebissen und ihn auch am Rücken verletzt haben, so die Polizei weiter. Glücklicherweise konnte die Hundebesitzerin den Schäferhund schnell wieder unter Kontrolle bringen und von dem Jungen lösen. Da die Verletzungen wohl doch schwerwiegender waren, wurde der Junge mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt nun gegen die Besitzerin des Schäferhunds. Sie sieht einer Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Hinweis der Polizei:

Das Verhalten des Schäferhundes führte dazu, dass die Polizei zur Unterstützung gerufen wurde. Bitte beachten Sie: Hundehalter sind grundsätzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr Hund nicht zur Gefahr für seine Umwelt werden kann. Bitte informieren Sie sich bei ihrer Gemeinde über Ihre Pflichten, bevor Sie sich ein Haustier anschaffen.

