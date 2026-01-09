Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ohne Kindersicherung und nicht angegurtet im Auto unterwegs

Am Donnerstag fuhr ein 32-Jähriger mit seinem 2-jährigen Kind ohne Sicherung.

Gegen 10.00 Uhr stoppte die Polizei einen Daimler-Benz in der Wilhelmstraße. Am Steuer saß ein 32-Jähriger, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Auf dem Beifahrersitz saß sein 2-jähriges Kind. Dieses hatte weder einen Sicherheitsgurt noch eine vorgeschriebene Sitzerhöhung. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Mehr als die Hälfte der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Kinder war nicht oder nicht richtig gesichert. Dabei sind folgenschwere Verletzungen vermeidbar! Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, müssen mit speziellen Rückhalteeinrichtungen gesichert werden. Diese müssen amtlich geprüft, gekennzeichnet und für das Kind nach Größe und Gewicht geeignet sein. Umfangreiche Informationen zu Kindern als Mitfahrer im Pkw, Bus und Taxi, auf dem Motorrad, Motorroller, sowie auf dem Fahrrad oder im Fahrradanhänger erhalten Sie in unserer Broschüre "Sicher an Bord!" und unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

