Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Unfall bringt Verstoß ans Licht

Ohne Führerschein und mit fehlendem Versicherungsschutz war der Fahrer eines verunfallten Fahrzeuges am Donnerstag bei Erolzheim unterwegs.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 23 Uhr einen Opel Corsa neben der Fahrbahn zwischen Erolzheim und Edelbeuren. Das Auto war wohl auf dem verschneiten Waldweg von der Straße abgekommen und landete im Graben. Der Zeuge bot wohl dem Fahrer seine Hilfe an. Der lehnte jedoch ab und gab zu verstehen, dass er keine Polizei benötigen würde. Der Zeuge wählte dennoch den Notruf, was sich im Nachhinein als richtig herausstellte. Wenig später trafen die Beamten an der Unfallstelle ein, von dem Fahrer fehlte jedoch zunächst jegliche Spur. Auch die Kennzeichen hatte der zunächst Unbekannte von dem Auto abmontiert. Deshalb nahmen die Polizisten die Ermittlungen auf und konnten den 26-Jährigen wenig später in Edelbeuren antreffen. Einen Führerschein hatte der 26-Jährige nicht. Auch bestand für das Auto kein Versicherungsschutz mehr. Das waren wohl auch die Gründe, warum sich der 26-Jährige auf und davon machte. Auf den Mann kommen nun gleich mehrere Anzeige zu.

++++0042882(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell