Ulm (ots) - Gegen 14.15 Uhr fuhr der Senior mit seinem BMW im Hofmannsweg. Dort parkte der Mann mit seinem Auto rückwärts in eine Hofeinfahrt. Wie Zeugen der Polizei berichteten, sei der BMW zuvor noch gegen einen Zaun eines gegenüber befindlichen Grundstücks gefahren. Da bei dem Fahrer wohl gesundheitliche ...

mehr