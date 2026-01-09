POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus
In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte in Göppingen eine Spielkonsole aus einer Wohnung.
Ulm (ots)
In der Zeit zwischen Montag und Donnerstag waren Einbrecher in der Hohenstaufenstraße unterwegs. Die Unbekannten brachen in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam die Tür zu einer Wohnung auf. Aus der Wohnung stahlen sie eine Spielkonsole. Weitere brauchbare Gegenstände fanden sie wohl nicht. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.
