Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Gegen Zaun gefahren

Ein Autofahrer war am Mittwoch in Riedlingen wohl betrunken unterwegs und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr der Senior mit seinem BMW im Hofmannsweg. Dort parkte der Mann mit seinem Auto rückwärts in eine Hofeinfahrt. Wie Zeugen der Polizei berichteten, sei der BMW zuvor noch gegen einen Zaun eines gegenüber befindlichen Grundstücks gefahren. Da bei dem Fahrer wohl gesundheitliche Probleme auftraten, wurde zunächst der Rettungsdienst verständigt. Die Polizei Riedlingen kam und nahm den Unfall auf. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Autofahrer zuvor Alkohol getrunken hatte. Der Senior kam in ein Krankenhaus und wurde dort behandelt. Zudem nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das Ergebnis soll nun zeigen, ob sich der Fahrer alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Wie hoch der Schaden an dem Zaun ist, muss die Polizei noch ermitteln. Den Führerschein durfte der Senior vorerst behalten.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

