POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerin gestürzt
Schwerere Verletzungen zog sich am Mittwoch eine 51-Jährige zu.
Ulm (ots)
Gegen 9 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg neben der Riedlinger Straße. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sie sich schwerere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.
