PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerin gestürzt
Schwerere Verletzungen zog sich am Mittwoch eine 51-Jährige zu.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg neben der Riedlinger Straße. Bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sie sich schwerere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

+++++++ 0029910(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren