Ulm (ots) - Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr stand der Pkw eines 42-Jährigen wohl unverschlossen in der Leonhardstraße. Denn Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem Auto den Geldbeutel. Der lag wohl gut sichtbar auf dem Beifahrersitz. Mit den entwendeten EC-Karten hatte ...

mehr