Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Von der Straße abgekommen

In der Nacht auf Freitag kam es wegen Glätte zu einem Verkehrsunfall bei Rechberghausen.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.15 Uhr, war ein 41-Jähriger auf der L1147 von Adelberg in Richtung Rechberghausen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er nach links von der Straße ab. Dann überschlug sich der Skoda in der Böschung und kam auf der linken Seite zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Skoda auf 2.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

++++0042836 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell