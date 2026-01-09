Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Donnerstag zog die Polizei in Giengen einen 18-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz nach 21.30 Uhr war der junge Mann mit seinem E-Scooter in der Ulmer Straße unterwegs. In der Hand hielt er sein Smartphone und telefonierte. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser mutmaßlich unter Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der verlief positiv auf THC. Auch gab der 18-Jährige zu, am Vortag Joints geraucht zu haben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler Marihuana. Ein Arzt nahm dem Mann deshalb Blut ab. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 18-Jährigen.

