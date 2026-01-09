PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unbekannter wirft Steine
Am Donnerstag warf ein Unbekannter von einem Parkhaus in Geislingen Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge.

Ulm (ots)

Gegen 19.40 Uhr befand sich ein Unbekannter in einem Parkhaus in der Gartenstraße. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unbekannte Steine von der dritten Ebene auf vorbeifahrende Autos in der Gartenstraße warf. Am Auto eines 48-Jährigen entstand durch einen Stein ein Sachschaden auf der Motorhaube von etwa 500 Euro. Da womöglich noch weitere Fahrzeuge von Steinen getroffen wurden, bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte sich unter Tel. 07331/93270 zu melden. Die Polizei Geislingen ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

++++0042096

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm

