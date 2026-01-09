Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Spiegel gestreift und geflüchtet

Am Donnerstag hielt ein Unbekannter nach einem Unfall bei Laupheim nicht.

Ulm (ots)

Der 28-Jährige fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Dacia auf der L257 bei Untersulmetingen. Hier kam ihm ein weißes Fahrzeug entgegen. Vermutlich fuhr dieser zu weit links. Die Autos streiften sich an den Außenspiegeln. Der 28-Jährige wendete an der nächsten Möglichkeit und fuhr an die Unfallstelle zurück. Sein Unfallgegner jedoch nicht. Das Polizeirevier Laupheim nahm die Verkehrsunfallflucht auf. Der Schaden am Dacia wird auf 200 Euro geschätzt.

