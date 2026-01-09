POL-UL: (BC) Riedlingen- Autos fahren zu weit links
Am Donnerstagmorgen kam es in Riedlingen zu einem Verkehrsunfall.
Ulm (ots)
Gegen 7 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die Spitalstraße in Richtung Conrad-Graf-Ring. Der 70-jährige Fahrer fuhr wohl zu weit links. Ein ihm entgegenkommender 20-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr ebenfalls wohl zu weit links. Die Fahrzeuge streiften sich. Das Polizeirevier Riedlingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 600 Euro.
++++0036761
