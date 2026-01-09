PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen- Autos fahren zu weit links
Am Donnerstagmorgen kam es in Riedlingen zu einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die Spitalstraße in Richtung Conrad-Graf-Ring. Der 70-jährige Fahrer fuhr wohl zu weit links. Ein ihm entgegenkommender 20-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr ebenfalls wohl zu weit links. Die Fahrzeuge streiften sich. Das Polizeirevier Riedlingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 600 Euro.

++++0036761

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren