POL-UL: (UL) Ulm - Bei Kontrolle geflüchtet

Am Donnerstag widersetzte sich ein 33-Jähriger der Polizei.

Gegen 17.20 Uhr sollte der Mann am Universum Center einer Personenkontrolle unterzogen werden. Zunächst schien es so, als ob er seinen Ausweis suchen würde. Plötzlich flüchtete er. Die verfolgenden Polizisten konnten ihn einholen und festhalten. Der 33-Jährige wehrte sich und ihm mussten Handschließen angelegt werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fand die Polizei Haschisch und über 2.000 Euro Bargeld. Er kam auf ein Polizeirevier. Das durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahen wieder verlassen. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Da er zunächst keine plausible Erklärung über die Herkunft des Geldes liefern konnte, wurde dies einbehalten. Hierzu muss er einen Nachweis erbringen, woher das Geld stammt. Weiterhin erwartet ihn eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

