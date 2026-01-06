Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich fordert einen Schwerverletzten

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (05.01.) um 08:25 Uhr ist es auf der L 101 im Bereich der Kreuzung Altenberger Straße / Hilgener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw-Fahrer verletzt worden ist.

Ein 42-jähriger Wermelskirchener war mit seinem Pkw der Marke Skoda auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn der L 101 aus Richtung Stumpf kommend in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Die Lichtzeichenanlage für seine Fahrtrichtung soll zu diesem Zeitpunkt Grünlicht gezeigt haben.

Ein 63-jähriger Leichlinger war mit einem Taxi der Marke Mercedes-Benz, zusammen mit Fahrgästen, aus Richtung Strandbadstraße gekommen und wollte geradeaus über die Kreuzung hinweg in Richtung Hilgener Straße fahren. An der Kreuzung musste er die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs auf der L 101 gewähren und hielt nach Zeugenaussagen kurz an.

Aus bisher ungeklärtem Grund überquerte er die Kreuzung ohne die Vorfahrt des aus seiner Sicht von rechts kommenden Pkw Skoda zu beachten. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der Skoda gegen die Verkehrsinsel auf der Hilgener Straße geschoben wurde. Zwei Verkehrszeichen wurden dabei umgeknickt.

Der Fahrer des Skoda wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Alle anderen Personen blieben unverletzt.

Beide Pkw mussten nach der polizeilichen Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zeitweise abgesperrt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 13.000 Euro geschätzt. (ct)

