Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Linienbus rutscht Hang hinunter - drei Personen verletzt

Kürten (ots)

Heute Morgen (02.01.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bergstraße, bei dem ein Linienbus witterungsbedingt verunfallte. Zwei Personen wurden dabei leicht, eine Person schwer verletzt.

Der Bus befuhr gegen 07:50 Uhr die Bergstraße und kam aufgrund der witterungsbedingten Fahrbahnverhältnisse ins Rutschen. Nach einem Stoß gegen die Bordsteinkante fiel der Linienbus auf die Seite und rutschte einen Hang hinunter in Richtung Wipperfürther Straße. An einem Restaurant unterhalb der Böschung kam der Bus schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand und verkeilte sich mit dem Hausdach.

Der 47-jährige Busfahrer aus Bergisch Gladbach wurde bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrgäste (46, 17) aus Kürten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und ebenfalls für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht getätigt werden. Die aufwendige Bergung des Linienbusses dauert noch an und wird voraussichtlich bis in die Mittagsstunden anhalten. Hierfür muss die Bergstraße möglicherweise zeitweise gesperrt werden und es könnte zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

