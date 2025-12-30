Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Täter brechen Transporter auf und entwenden Maschinen

Rösrath (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag (23.12.) 14:30 Uhr und Montag (29.12.) 08:00 Uhr einen Transporter der Marke Ford auf. Das Firmenfahrzeug stand in diesem Zeitraum auf dem Gelände einer Elektrofirma in der Hauptstraße.

Die Täter beschädigten die Schiebetür des Fahrzeugs und entwendeten sämtliche Maschinen aus dem Transporter. Nähere Angaben zur entwendeten Beute und der Schadenshöhe konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise über die Weihnachtstage etwas Verdächtiges im Umkreis des Tatortes beobachten konnten. Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

