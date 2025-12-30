Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Tatverdächtige zerstören Seitenscheibe eines Linienbusses

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (29.12.), gegen 22:15 Uhr, haben zwei bislang Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand eine Seitenscheibe eines Linienbusses eingeworfen.

Die Busfahrerin hatte die Polizei über Notruf alarmiert, nachdem sie zwei dunkel gekleidete Personen in der Kalkstraße beobachtet hatte, die einen unbekannten Gegenstand gegen ihren fahrenden Bus geworfen hatten. In Höhe eines Geschäftes für Tierbedarf nahm die Fahrerin einen lauten Knall wahr und sah dann, dass die letzte Seitenscheibe vor dem Heck auf der linken Seite des Busses zerbrochen war. Die Personen entfernten sich augenscheinlich anschließend zu Fuß in Richtung Busbahnhof.

Die alarmierten Polizisten konnten im Nahbereich keine Tatverdächtigen mehr antreffen und nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell