POL-RBK: Rhein.-Berg. Kreis - Polizei zieht Einsatzbilanz zur Silvesternacht 2025/2026

Der Jahreswechsel 2025/2026 verlief für die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis weitestgehend ruhig. Die Einsatzbelastung zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr lag mit insgesamt 69 Einsätzen leicht unter der Anzahl des Vorjahres (74 Einsätze). In den meisten Städten und Gemeinden des Kreises setzte sich der positive Trend des Vorjahres fort und die Anzahl an polizeilichen Einsätzen ging zurück.

Die Einsatzbelastung verteilte sich wie folgt im Kreisgebiet (Vorjahreswerte in Klammern): Bergisch Gladbach 25 (29), Wermelskirchen 9 (10), Rösrath 6 (8), Overath 9 (6), Leichlingen 11 (4), Burscheid 3 (6), Kürten 1 (5), Odenthal 5 (6).

Die Polizei wurde zusammen mit der Feuerwehr lediglich zu vereinzelten kleineren Bränden von Mülltonnen oder Müllcontainern oder auch glimmenden Resten von Knallkörpern gerufen, die schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten.

In insgesamt 8 Fällen wurde die Polizei wegen Ruhestörungen gerufen (Vorjahr: 4). In 13 Fällen war der scheinbar unsachgemäße oder der belästigende Umgang mit Feuerwerk Anlass für Bürgerinnen und Bürger, die Polizei zu rufen. Meistens war jedoch kein Einschreiten erforderlich oder Verhaltenshinweise waren ausreichend.

Es wurden in dieser Nacht keine Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten erstattet (Vorjahr: 6).

Die üblichen intensiven Verkehrskontrollen verliefen weitestgehend ohne Feststellungen. Lediglich eine Fahrzeugführerin wurde gegen 03:15 Uhr auf der Fasanenstraße in Leichlingen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ertappt. Sie musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen und bekommt in Kürze einen Bußgeldbescheid nach Hause.

Die Alkoholisierung eines 30-jährigen Pkw-Fahrers aus dem Märkischen Kreis ist durch einen Verkehrsunfall aufgefallen. Er hatte mit seinem Pkw der Marke Suzuki auf der Hauptstraße in Overath um kurz nach 20:00 Uhr einen anderen Pkw touchiert und dabei beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in seinem Atem wahrgenommen werden. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, so dass erst das Ergebnis der Blutprobenentnahme konkret Aufschluss über den Grad seiner Alkoholisierung geben wird. Der Führerschein des Mannes wurde anschließend beschlagnahmt.

Ansonsten kam es im Laufe des Abends lediglich zu zwei weiteren Verkehrsunfällen mit geringem Sachschaden. Zu Verkehrsunfällen mit Personenschaden ist es in der Silvesternacht nicht gekommen.

Noch im alten Jahr, um kurz vor 22:00 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Alarmauslösung zu einem Juweliergeschäft in Bergisch Gladbach-Refrath gerufen. Dabei konnte ein 44-jähriger Tatverdächtiger auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden, so dass er den Jahreswechsel in einer Zelle verbracht hat. Die eingesetzten Polizisten konnten ihn noch im Tatobjekt entdecken und auch seine Beute sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen bezüglich dieses Einbruches laufen aktuell noch.

Dies blieb in dieser Nacht jedoch die einzige freiheitsentziehende Maßnahme gegen eine Person. Die Polizei Rhein-Berg wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr 2026. (ct)

