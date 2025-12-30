PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 31-Jähriger mit 1,6 Promille unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (30.12.) haben Polizisten einen alkoholisierten Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 31-jährige Bergisch Gladbacher befuhr gegen 00:50 Uhr den Drive-In Schalter eines Schnellrestaurants an der Richard-Zanders-Straße. Dort machte er auf die Kassiererin augenscheinlich einen alkoholisierten Eindruck, weshalb sie die Fahrerin des nächsten Pkw auf den Mann aufmerksam machte. Die Zeugin rief unverzüglich die Polizei und folgte dem Mercedes-Fahrer in Fahrtrichtung Heidkamp. Während der Nachfahrt nahm die Zeugin deutliche Schlangenlinien bei ihrem Vordermann wahr.

Wenig später konnten die alarmierten Polizisten den 31-jährigen Bergisch Gladbacher schließlich anhalten und kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Polizisten nahmen den 31-Jährigen mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen.

Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde dem Bergisch Gladbacher vorerst untersagt - sein Führerschein wurde durch die Polizisten beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

