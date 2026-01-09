Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken und unter Medikamenten gefahren

Einen Verkehrsunfall baute eine 51-Jährige am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war eine 51-Jährige in der Wilhelmstraße in Richtung Steinheim unterwegs. Dort fuhr sie wohl in deutlichen Schlangenlinien und kam mehrfach in den Gegenverkehr. An der Kreuzung zur Gutenbergstraße kam sie erneut auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Seat eines 69-Jährigen zusammen. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf. Dabei stellten sie starke Beeinträchtigungen der Fahrerin fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Frau hatte deutlich zu viel Alkohol intus. Nicht nur das - der Test verlief zudem positiv auf Medikamente. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

++++ 0041060 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell