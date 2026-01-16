Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

HEF

Fußgänger von Pkw erfasst

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (15.01.), gegen 07.50 Uhr, befuhr eine 33-jährige Seat-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Dippelstraße und beabsichtigte nach rechts in die Wehneberger Straße abzubiegen. Im Kurvenbereich befindet sich ein Fußgängerüberweg, welchen ein 31-jähriger Bad Hersfelder überquerte. Die Pkw-Fahrerin erfasste den Fußgänger, welcher zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Auffahrunfall

Hohenroda. Am Donnerstag (15.01.), gegen 06.45 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Renault-Fahrer aus Hohenroda und eine 25-jährige Audi-Fahrerin - ebenfalls aus Hohenroda - die Mansbacher Straße aus Richtung Ransbach kommend in Richtung Einmündung L 3271. Im Kreuzungsbereich kam es zum Auffahrunfall der beiden Fahrzeuge, durch welchen der 54-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auto kommt von Fahrbahn ab

Freiensteinau. Am Freitag (16.01.), gegen 8.30 Uhr kam es auf der L3181 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger mit seinem Suzuki Jimmy die Landstraße zwischen Bermutshain und Ober-Moos. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug auf der angrenzenden Grünfläche und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei schwerverletzt und per Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten

Ulrichstein. Am Mittwoch (14.01.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Audi-Fahrer aus dem Landkreis Rottweil die Marktstraße in Richtung Ohmstraße um an der Kreuzung Marktstraße / Ohmstraße nach rechts in Richtung Ortsausgang abzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Porsche eines 55-Jährigen aus Schlitz, welcher die Ohmstraße in Richtung Ortsausgang befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Porsche von der Fahrbahn ab und beschädigte die Holzeinzäunung und die Bepflanzung eines angrenzenden Grundstücks. Es entstand Sachschaden von rund 60.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mücke. Am Freitagmorgen (16.01.), gegen 7.30 Uhr, kam es auf der L 3072 zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Informationen war eine 44-jähriger Opel-Corsa-Fahrerin von Büßfeld kommend in Richtung Bernsfeld unterwegs. In einem Kurvenbereich kam dieser ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, der gerade einen Lkw überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Opel-Fahrerin aus und kollidierte mit der Leitplanke. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt unvermittelt vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

