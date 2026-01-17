Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.01.), gg. 07.20 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines PKW die Berliner Straße in Richtung Innenstadt und wollte rechts in die Hainstraße einbiegen. Hier musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 68-jähriger PKW-Fahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.01.), gg. 14.20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die Reichsstraße, aus der Innenstadt kommend in Richtung Frankfurter Straße, auf dem linken Fahrstreifen. Er wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den dort auf gleicher Höhe befindlichen PKW, welcher von einer 44-jährigen Frau geführt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 7500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Bad Hersfeld. In der Zeit von Donnerstag (15.01.), gg. 10.20 Uhr bis Freitag (16.01.), gg. 11.30 Uhr, wurde ein PKW Mercedes CLA 220 d, Farbe schwarz, auf einem tagsüber öffentlich zugänglichen Firmengelände, Am Weinberg 41, 36251 Bad Hersfeld, geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer berührte den PKW offensichtlich beim Ein- oder Ausparken, sodass die hintere Stoßstange in Form einer Kratzspur beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

