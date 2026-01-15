Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Pedelecs aus Mehrfamilienhaus entwendet - Täter gefasst

Wermelskirchen (ots)

Zwei Männer entwendeten am gestrigen Mittwoch (14.01.) zwei Pedelecs aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße. Polizisten konnten die zwei Diebe jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen. Beide Täter standen vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Gegen 21:15 Uhr nahm eine Zeugin merkwürdige Geräusche aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses wahr. Kurze Zeit später seien laut ihren Angaben zwei Männer auf Fahrrädern aus einer rückwärtigen Tür auf den Hof gefahren und mit einer auffällig schwankenden Fahrweise in Richtung Kenkhauser Straße geflüchtet.

Anhand der Personenbeschreibung der Zeugin und der genauen Beschreibung der entwendeten Pedelecs durch den rechtmäßigen Besitzer, wurde eine Fahndung im Nahbereich des Tatortes durchgeführt. Im Rahmen dessen konnten hinzugezogene Polizisten an der Kreuzung Dellmannstraße / Berliner Straße gegen 21:50 Uhr zwei Männer beobachten, die nebeneinander den Gehweg der Straße Am Belten in Fahrtrichtung Berliner Straße auf Pedelecs befuhren. Da die Personenbeschreibung augenscheinlich passte, entschieden sich die Beamten dazu, die beiden Männer zu kontrollieren.

Die Männer konnten sich während der Kontrolle weder ausweisen noch Angaben zur Herkunft der Pedelecs tätigen. Es konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei den beiden mitgeführten Pedelecs um die kürzlich entwendeten Zweiräder handelt. Des Weiteren bestand der Verdacht, dass die Männer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln standen. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben Werte von rund 1,6 und 1 Promille. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnten beide ab.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer zur Polizeiwache Burscheid gebracht. Dort wurde festgestellt, dass es sich bei den Tätern um einen 34-Jährigen und einen 29-Jährigen aus Solingen handelt. Aufgrund des Verdachtes, dass die beiden Solinger die Pedelecs unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestohlen und geführt haben, wurden bei beiden Blutproben entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Polizeiwache wieder verlassen. Die Pedelecs wurden wieder an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Auf die beiden Beschuldigten kommen nun mehrere Anzeigen zu. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell