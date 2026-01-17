Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Unfälle im Bereich Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht am Edeka-Markt

Bad Hersfeld. Am Samstag, (17.01.) befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Fahrzeug der Deutschen Post den Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Schlosserstraße in Bad Hersfeld. Bei einer Wende/-Rangiermanöver touchierte das Fahrzeug der Deutschen Post die Dachrinne und das Fallrohr, welches sich am Gebäude des EDEKA-Marktes befindet und beschädigte dieses. Danach verließ er/sie die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden an der Dachrinne/ dem Fallrohr in Höhe von mindestens 500 Euro. Hinweise auf den Fahrzeugführer liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 - 932 - 0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Friedewald. Am Freitag, (16.01.) um 16:42 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit seinem Omnibus die Motzfelder Straße in Fahrtrichtung Motzfeld. Im dortigen Kurvenbereich wollte der Fahrzeugführer einem entgegenkommenden Omnibus Platz machen, kam hierbei nach rechts von der Straße ab und touchierte eine dort befindliche Grundstücksmauer. Es entstand Sachschaden am Bus sowie der Mauer in Höhe von mindestens 2000 EUR. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf den entgegenkommenden Omnibus liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Neuenstein-Obergeis. Am Freitag, (16.01.) um 07:20 Uhr rangierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines LKW-Gespanns im Kreuzungsbereich der Raiffeisenstraße und der B 324. Hierbei erfasste der Sattelauflieger ein Verkehrszeichen und knickte dieses inklusive der Befestigungsstange um. Danach flüchtete der Verkehrsteilnehmer in bislang unbekannte Richtung ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mindestens 150 EUR zu kümmern. Der Unfallhergang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Nähere Hinweise auf den Fahrzeugführer liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Freitag, (16.01.), um 14:44 Uhr befuhr eine 30-jährige Dame aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen VW-Golf die Wehneberger Straße in Fahrtrichtung zur Homberger Straße. Hinter ihr fuhr eine 38-jährige Frau aus Fulda mit ihrem weißen Toyota Aygo. Wiederum hinter der Toyota-Fahrerin befand sich eine 64-jährige Dame aus Bebra mit ihrem grauen Audi A3. Kurz nach der Kreuzung Dippelstraße / Wehneberger Straße musste die junge Golf-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die die Dame im Toyota zu spät und fuhr auf den Golf auf. Auch der Toyota ging nicht leer aus. Die Audi-Fahrerin hinter dem Toyota schaffte es ebenfalls nicht rechtzeitig abzubremsen und touchierte die hintere Stoßstange des Toyota. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 3000 EUR. Verletzt wurde niemand.

