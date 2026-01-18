PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Leichtverletzter

Am Freitag (16.01.), gg. 10:45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines PKW VW den Beckersgraben in Richtung Friedloser Straße um dort nach rechts einzubiegen. Eine 38-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden PKW. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

