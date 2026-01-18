POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen
Fulda (ots)
Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Leichtverletzter
Am Freitag (16.01.), gg. 10:45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines PKW VW den Beckersgraben in Richtung Friedloser Straße um dort nach rechts einzubiegen. Eine 38-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden PKW. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell