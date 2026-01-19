Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumaschinen entwendet - Kreuz entwendet - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser - Autokennzeichenschilder entwendet - Einbruch in Betriebsgebäude

Baumaschinen entwendet

Eiterfeld. Am Samstag (17.01.), um 15 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Hermann-Lietz-Straße im Ortsteil Buchenau festgestellt, dass mehrere Baumaschinen entwendet wurden. Zu dem betroffenen Gebäude, welches derzeit im Innenraum umgebaut wird, verschafften sich die unbekannten Täter auf derzeit nicht bekannte Weise Zutritt. Der Wert der Maschinen wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kreuz entwendet

Ebersburg. Zwischen Sonntag (11.01.), 11 Uhr, und Sonntag (18.01.), 11 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Grabmal auf dem Friedhof im Ortsteil Schmalnau ein dort befestigtes Bronzekreuz. Das Kreuz wurde nach derzeitigem Stand gewaltsam vom Grabstein abgerissen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser

Poppenhausen. Zwischen Mittwoch (14.01.) und Samstag (17.01.), gegen 17 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Eubestraße. Nachdem die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht wurden, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Auch in der Pferdskopfstraße wurde am Freitag (16.01.), zwischen 17 Uhr und 21.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter hier einen niedrigen zweistelligen Betrag Münzgeld und verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Ebersburg. Am Freitag (16.01.), zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, verschafften sich im Tulpenweg im Ortsteil Weyhers Unbekannte Zutritt zu einem Haus und entwendeten aus den Räumlichkeiten Edelmetalle in Form von Schmuck. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise oder sonstige sachdienliche Angaben an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichenschilder entwendet

Hünfeld. Am Samstag (17.01.), zwischen 8.48 Uhr und 10.50 Uhr, entwendeten Unbekannte die zwei amtlichen Kennzeichenschilder "FD-IA 44" von einem weißen Fiat 500. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt in einem Parkhaus in der Lindenstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda. Am Freitag (16.01.), zwischen 0 Uhr und 5.45 Uhr, näherten sich Unbekannte an ein Industriegebäude in der Kruppstraße im Ortsteil Malkes an. Hier verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten mehrere Paletten mit Kaffee, sowie auch zwei Kaffeemaschinen. Aufgrund der großen räumlichen Menge an Diebesgut, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Täter sich mit einem größeren Fahrzeug dem Tatort vom rückwärtigen Bereich näherten. Der Wert des erlangten Diebesguts wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

