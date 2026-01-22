Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht mehr fahrtauglich

Am Mittwoch war eine 51-Jährige in Schlangenlinien unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 9.40 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem Audi von Schlat in Richtung Göppingen. Eine Zeugin sah wohl, dass der Audi in Schlangenlinien fuhr. Sie verständigte die Polizei. Die stoppte den Audi in der Poststraße. Die Fahrerin roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

